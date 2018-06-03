Пресс-служба Службы безопасности Украины заявила, что корреспондент РИА Новости Ирина Высокович намеревалась выполнять в Херсоне не журналистскую, а пропагандистскую работу.

Пресс-служба Службы безопасности Украины заявила, что корреспондент РИА Новости Ирина Высокович намеревалась выполнять в Херсоне не журналистскую, а пропагандистскую работу. Якобы Высокович "за это получила большую сумму денег".Ирина Высокович была откомандирована в Херсон для освещения процесса над журналистом Кириллом Вышинским. У зала суда ее задержали агенты СБУ и несколько часов допрашивали и вербовали под давлением. От журналиста требовали, чтобы она сообщала СБУ о работниках РИА Новости."Никто ее не вербовал — с ней было проведено собеседование", — заявили в пресс-службе СБУ. Доказательств "пропагандистской" деятельности в СБУ не привели.Ирина предала гласности попытку вербовки после возвращения в Литву. У Высокович гражданство Украины и вид на жительство в Литве.Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что действия СБУ — это очередной пример пренебрежения Киевом профессией журналиста.