Российский лидер Вашингтона Кэпиталз, который ведет в финальной серии Кубка Стэнли против Вегаса Голден Найтс (2:1), забив гол в третьем матче (3:1), повторил рекорд своего клуба, установленный в 1990 году Джоном Дрюсом: 14 шайб в плей-офф.

Российский лидер "Вашингтона Кэпиталз", который ведет в финальной серии Кубка Стэнли против "Вегаса Голден Найтс" (2:1), забив гол в третьем матче (3:1), повторил рекорд своего клуба, установленный в 1990 году Джоном Дрюсом: 14 шайб в плей-офф.У Овечкина после этой игры стало 25 (14 голов и 11 пасов) результативных очков в 22 матчах текущего розыгрыша плей-офф Национальной хоккейной лиги. Гол в ворота "Вегаса" стал для Овечкина 60-м за карьеру в играх Кубка Стэнли. Он стал 34-м игроком Лиги, достигшим этой отметки, а в списке результативных россиян идет вторым за Евгением Малкиным из "Питтсбург Пингвинз", у которого 62 гола.