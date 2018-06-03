Партия народной свободы (ПАРНАС) не намерена принимать участие в выборах мэра Москвы, выборы которого городская дума назначила на 9 сентября. Такое решение федеральный политсовет партии принял на заседании в субботу, 2 июня.

Партия народной свободы (ПАРНАС) не намерена принимать участие в выборах мэра Москвы, выборы которого городская дума назначила на 9 сентября. Такое решение федеральный политсовет партии принял на заседании в субботу, 2 июня.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ПАРНАС, несмотря на усилия партии, демократическим силам не удалось договориться о формировании коалиции на выборах столичного градоначальника. В результате на выборы собираются идти три-четыре кандидата от демократических сил, что в ПАРНАС считают неприемлемым. Поэтому партия не будет ни выдвигать своего, ни поддерживать какого-либо из кандидатов.Вместе с тем ПАРНАС решила выдвинуть своим кандидатом в губернаторы Московской области депутата подмосковного Наро-Фоминска Алексея Дуленкова. Его выборы пройдет также 9 сентября – в единый день голосования в РФ.Федеральный политсовет партии в этой связи поручил московскому областному отделению провести переговоры с демократическими силами Московской области по выработке плана совместных действий на выборах губернатора региона.