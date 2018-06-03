Китай не будет следовать достигнутым ранее договоренностям с Соединенными Штатами, если Вашингтон введет ограничительные меры в торговле, в том числе повышенные таможенные пошлины. Об этом заявили в Министерстве коммерции КНР после очередного раунда переговоров в Пекине.

Китай не будет следовать достигнутым ранее договоренностям с Соединенными Штатами, если Вашингтон введет ограничительные меры в торговле, в том числе повышенные таможенные пошлины. Об этом, передает телеканал "Россия 24", заявили в Министерстве коммерции КНР после очередного раунда переговоров в Пекине.Накануне туда прибыл американский министр торговли Уилбур Росс, чтобы обсудить с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ пути урегулирования торгово-экономических вопросов между двумя странами. Ранее сообщалось, что стороны планировали составить список продукции, за счет которой в ближайшее время будет увеличен масштаб импорта американских товаров. Теперь все достигнутые ранее договоренности оказываются под угрозой.При этом китайское агентство Синьхуа сообщило, что в ходе торговых переговоров Китая и США "достигнут позитивный, конструктивный прогресс". В частности, стороны "провели положительные консультации о сотрудничестве в сельском хозяйстве, энергетике и многих других областях". Детали будут подтверждены сторонами позже, передает ТАСС.