К активизации диалога с Россией призвали правительство Германии главы правительств трех северных немецких федеральных земель — Нижней Саксонии, Шлезвиг-Гольштейна и Мекленбурга-Передней Померании. Их совместное интервью публикует немецкая Neue Osnabrücker Zeitung.

К активизации диалога с Россией призвали правительство Германии главы правительств трех северных немецких федеральных земель — Нижней Саксонии, Шлезвиг-Гольштейна и Мекленбурга-Передней Померании. Их совместное интервью публикует немецкая Neue Osnabrücker Zeitung."Нам не нужны дальнейшие санкции, нам нужно больше дипломатии и сотрудничества", — заявил глава правительства Нижней Саксонии Штефан Вайль. Введенные до настоящего времени штрафные меры против России "не слишком сдвинули" ситуацию с кризисом на Украине. Германия, по его мнению, "должна способствовать тому, чтобы глобальные центробежные силы не взяли верх".Премьер Мекленбурга-Передней Померании Мануэла Швезиг считает, что диалог нужно поддерживать даже тогда — или как раз тогда, когда возникают разногласия. Она приветствует то, что бундесканцлер Ангела Меркель и министр иностранных дел Хайко Маас "все активнее стремятся к диалогу". "Ослабление санкций — не первый шаг к сближению, но оно могло бы быть результатом такого диалога", — считает она.Швезиг также призвала прекратить препятствовать проекту строительства газопровода "Северный поток — 2", который, по ее мнению, важен не только для Мекленбурга-Передней Померании, но и для всей Германии.По словам главы правительства Шлезвиг-Гольштейна Даниэля Гюнтера, он поддерживает призыв к диалогу, особенно в моменты разногласий, однако политику санкций считает правильной.