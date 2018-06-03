Российский дуэт Максим Худяков и Руслан Быканов одержали победу на этапе Мирового тура по пляжному волейболу. Турнир проходил в турецкой Алании. В финальном поединке россияне по итогам трех сетов переиграли соперников из Турции – Волкана Гегтепе и Мурата Джиджиноглу.

Российский дуэт Максим Худяков и Руслан Быканов одержали победу на этапе Мирового тура по пляжному волейболу. Турнир проходил в турецкой Алании.В финальном поединке россияне по итогам трех сетов переиграли соперников из Турции – Волкана Гегтепе и Мурата Джиджиноглу. Итоговый счет 21:13, 16:21, 15:11.Замкнул тройку лучших украинский тандем Алексей Денин – Денис Денисенко. В матче за бронзовые медали украинцы обыграли представителей Швейцарии – Флориана Бреера и Ива Зауссенера (18:21, 21:14, 17:15).