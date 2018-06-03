Июньским утром жителей Арзамаса разбудил чудовищной силы
взрыв, на воздух взлетели три вагона со взрывчаткой. Прибывшие на место
происшествия пожарные пришли в ужас: здание вокзала было практически полностью
разрушено, а на месте железнодорожных путей зияла огромная воронка.
Июньским утром жителей Арзамаса разбудил чудовищной силы
взрыв, на воздух взлетели три вагона со взрывчаткой. Прибывшие на место
происшествия пожарные пришли в ужас: здание вокзала было практически полностью
разрушено, а на месте железнодорожных путей зияла огромная воронка.
На подъезде к Арзамасу 4 июня 1988 года взорвались три вагона
с гексогеном, амонитом и тротилом. Поезд шел в Казахстан, взрывчатка нужна была
для горных и подземных работ по добыче полезных ископаемых.
Основной причиной взрыва тогда сочли нарушение правил
погрузки и перевозки взрывчатых веществ, хотя в качестве версий рассматривались
и террористический акт, и диверсия со стороны спецслужб западных стран с целью
нагнетания нестабильности в СССР. Но слово теракт в Советском Союзе
употреблялось исключительно в новостях про загнивающий Запад, поэтому население
не нервировали сообщениями о такого рода чрезвычайных происшествиях.
В конце 80-х годов в стране еще не была сформирована единая
спасательная служба, ее функции выполняли пожарные и бойцы войск гражданской
обороны. Безусые солдатики были в шоке: начальство кинуло их разбирать завалы
после мощнейшего взрыва на железной дороге.
Территория вокруг станции представляла собой засыпанное толстым
слоем обломков вагонов, зданий, рельсов и шпал пространство. Из этой груды камней,
металла и дерева тут и там раздавались человеческие стоны. Под завалами
оказались железнодорожники и персонал станции Арзамас.
Взрывом полностью разрушены 150 домов, почти три тысячи семей остались
без крова. Было разрушено 250 метров железнодорожного полотна, серьезно поврежден вокзал, разрушены электроподстанция, линии электропередачи, газопровод.
В пяти километрах от места взрыва в домах были выбиты все окна.
Взрывная волна разошлась по городу и разрушила две больницы,
49 детских садов, 14 школ и 69 магазинов. В пораженной зоне оказалось 160
промышленно-хозяйственных объектов. Картина в городе была как после бомбардировки
во время войны.
Сколько точно погибло людей от этого взрыва, сейчас сказать
сложно. Несмотря на перестройку и гласность, которые были объявлены в СССР в
1985 году, данные о таких происшествиях тщательно скрывали. В открытых источниках
можно найти такие цифры: 91 человек погиб, пострадали около полутора
тысяч. На форумах в Сети очевидцы тех событий пишут о сотнях погибших и тысячах
пострадавших.
Погибших могло быть в десяти раз больше. Дело в том, что
поезду со взрывчаткой не хватило каких-то трех-четырех минут, чтобы доехать до
нефтеналивной базы. К тому же навстречу ему шел состав с пропаном, в котором
было около 80 цистерн.
В течение нескольких месяцев на месте трагедии работали
правительственная комиссия и лучшие следователи. Точно установить причины
взрыва им так и не удалось, но некоторые местные жители рассказали, что видели
около станции дым, похожий на след от горящего бикфордова шнура. Вполне возможно,
что диверсанты подложили на железнодорожные пути взрывчатку и рассчитали так,
чтобы она взорвалась в момент прохождения поезда с опасным грузом.
15 лет назад губернатор Нижегородской области Геннадий
Ходырев публично высказал твердую уверенность в том, что взрыв поезда в 1988
году произошел в результате диверсии. Версия преднамеренного подрыва состава
была достаточно популярна в самом Арзамасе. Предполагалось, что целью акции
было причинение максимального ущерба городу.
Есть и конспирологические домыслы по поводу катастрофы у
станции Арзамас. В год, когда произошла трагедия, был популярен
настенный плакат-календарь с изображением артиста Олега Янковского.
На календаре дата арзамасской катастрофы была с типографским браком. 4 июня было подчеркнуто в форме нарисованной росчерком
лежащей на боку квадратной скобки. Часы на руке Янковского показывали точное
время взрыва. Кроме того, ходили слухи, что если присмотреться к пиджаку
артиста, то можно было разглядеть слово "Арзамас", набранное микрошрифтом.
На месте трагедии в Арзамасе построены часовня и мемориал с
высеченными именами погибших. Каждый год 4 июня здесь проводятся траурные
мероприятия, которые посвящены памяти погибших при страшном взрыве.