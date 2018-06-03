Июньским утром жителей Арзамаса разбудил чудовищной силы взрыв, на воздух взлетели три вагона со взрывчаткой. Прибывшие на место происшествия пожарные пришли в ужас: здание вокзала было практически полностью разрушено, а на месте железнодорожных путей зияла огромная воронка.

Июньским утром жителей Арзамаса разбудил чудовищной силывзрыв, на воздух взлетели три вагона со взрывчаткой. Прибывшие на местопроисшествия пожарные пришли в ужас: здание вокзала было практически полностьюразрушено, а на месте железнодорожных путей зияла огромная воронка.На подъезде к Арзамасу 4 июня 1988 года взорвались три вагонас гексогеном, амонитом и тротилом. Поезд шел в Казахстан, взрывчатка нужна быладля горных и подземных работ по добыче полезных ископаемых.Основной причиной взрыва тогда сочли нарушение правилпогрузки и перевозки взрывчатых веществ, хотя в качестве версий рассматривалисьи террористический акт, и диверсия со стороны спецслужб западных стран с цельюнагнетания нестабильности в СССР. Но слово теракт в Советском Союзеупотреблялось исключительно в новостях про загнивающий Запад, поэтому населениене нервировали сообщениями о такого рода чрезвычайных происшествиях.В конце 80-х годов в стране еще не была сформирована единаяспасательная служба, ее функции выполняли пожарные и бойцы войск гражданскойобороны. Безусые солдатики были в шоке: начальство кинуло их разбирать завалыпосле мощнейшего взрыва на железной дороге.Территория вокруг станции представляла собой засыпанное толстымслоем обломков вагонов, зданий, рельсов и шпал пространство. Из этой груды камней,металла и дерева тут и там раздавались человеческие стоны. Под заваламиоказались железнодорожники и персонал станции Арзамас.Взрывом полностью разрушены 150 домов, почти три тысячи семей осталисьбез крова. Было разрушено 250 метров железнодорожного полотна, серьезно поврежден вокзал, разрушены электроподстанция, линии электропередачи, газопровод.В пяти километрах от места взрыва в домах были выбиты все окна.Взрывная волна разошлась по городу и разрушила две больницы,49 детских садов, 14 школ и 69 магазинов. В пораженной зоне оказалось 160промышленно-хозяйственных объектов. Картина в городе была как после бомбардировкиво время войны.Сколько точно погибло людей от этого взрыва, сейчас сказатьсложно. Несмотря на перестройку и гласность, которые были объявлены в СССР в1985 году, данные о таких происшествиях тщательно скрывали. В открытых источникахможно найти такие цифры: 91 человек погиб, пострадали около полуторатысяч. На форумах в Сети очевидцы тех событий пишут о сотнях погибших и тысячахпострадавших.Погибших могло быть в десяти раз больше. Дело в том, чтопоезду со взрывчаткой не хватило каких-то трех-четырех минут, чтобы доехать донефтеналивной базы. К тому же навстречу ему шел состав с пропаном, в которомбыло около 80 цистерн.В течение нескольких месяцев на месте трагедии работалиправительственная комиссия и лучшие следователи. Точно установить причинывзрыва им так и не удалось, но некоторые местные жители рассказали, что виделиоколо станции дым, похожий на след от горящего бикфордова шнура. Вполне возможно,что диверсанты подложили на железнодорожные пути взрывчатку и рассчитали так,чтобы она взорвалась в момент прохождения поезда с опасным грузом.15 лет назад губернатор Нижегородской области ГеннадийХодырев публично высказал твердую уверенность в том, что взрыв поезда в 1988году произошел в результате диверсии. Версия преднамеренного подрыва составабыла достаточно популярна в самом Арзамасе. Предполагалось, что целью акциибыло причинение максимального ущерба городу.Есть и конспирологические домыслы по поводу катастрофы устанции Арзамас. В год, когда произошла трагедия, был популяреннастенный плакат-календарь с изображением артиста Олега Янковского.На календаре дата арзамасской катастрофы была с типографским браком. 4 июня было подчеркнуто в форме нарисованной росчеркомлежащей на боку квадратной скобки. Часы на руке Янковского показывали точноевремя взрыва. Кроме того, ходили слухи, что если присмотреться к пиджакуартиста, то можно было разглядеть слово "Арзамас", набранное микрошрифтом.На месте трагедии в Арзамасе построены часовня и мемориал свысеченными именами погибших. Каждый год 4 июня здесь проводятся траурныемероприятия, которые посвящены памяти погибших при страшном взрыве.