Депутата Госдумы РФ Наталью Поклонскую возмутила поездка главы Российского императорского дома Романовых великой княгини Марии Владимировны и ее сына князя Георгия Михайловича по Крымскому мосту.

Депутата Госдумы РФ Наталью Поклонскую возмутила поездка главы Российского императорского дома Романовых великой княгини Марии Владимировны и ее сына князя Георгия Михайловича по Крымскому мосту.В своем посте в Facebook в воскресенье Поклонская назвала их "гостями из Испании", "иностранными гражданами, а также самопровозглашенными "государынями" и "цесаревичами". Как отметила депутат, то, что иностранцы "в попытке прорекламировать себя рекламируют и достижения российской строительной и автомобильной отраслей" очень хорошо, однако прежде чем восхищаться, стоит "поглубже заглянуть в историю"."До каких пор будем выставлять себя на всеобщее посмешище? Сколько можно дурить людей различного рода "монархами"?" — задалась вопросами Поклонская.Глава Российского императорского дома Романовых и ее сын в субботу, 2 июня, прокатились по Крымскому мосту на автомобиле российского производства LADA Largus и поделились впечатлениями.Княгиня и цесаревич находились в Крыму с официальным визитом — он приурочен к 235-летию со дня вхождения Крымского полуострова в состав Российской империи. По итогам визита они заявили, что намерены сделать все, чтобы мировое сообщество осознало принадлежность Крыма к России.Накануне от бескомпромиссного депутата "досталось" и президенту Сербии Александру Вучичу. Он заявил, что Белград пока не может признать Крым частью России, поскольку это означало бы поддержку независимости Косово. На это Поклонская заявила, что позиция Вучича является вынужденной, напомнила о бомбардировках Белграда и предположила, что "несвободный в высказываниях Вучич все еще находится под влиянием "режиссеров" подобных мировых операций".