Депутат Госдумы Наталья Поклонская считает вынужденной позицию президента Сербии Александра Вучича по Крыму. Она напомнила об ужасах, которые пережил народ Сербии, когда войска НАТО наносили ракетно-бомбовые удары по Белграду.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская считает вынужденной позицию президента Сербии Александра Вучича по Крыму. Она напомнила об ужасах, которые пережил народ Сербии, когда войска НАТО наносили ракетно-бомбовые удары по Белграду. Именно этими "преступными действиями против суверенного государства" она объяснила высказывания сербского лидера. "Именно поэтому несвободный в высказываниях Вучич, думаю, все еще находится под влиянием "режиссеров" подобных мировых операций", — цитирует ее слова РИА Новости.Поклонская, бывший прокурор Крыма, отметила, что жители полуострова реализовали свое право на самоопределение после того, как над ними нависла смертельная угроза их уничтожения как русскоязычного населения. По ее словам, эта угроза исходила "со стороны ультранационалистических радикальных сил, под руководством преступников организовавших государственный переворот на Украине". "Мы защищались", — пояснила парламентарий.Ранее Вучич заявил, что Белград пока не может признать Крым частью России, поскольку это означало бы поддержку независимости Косово. При этом Вучич напомнил, что Белград не поддержал санкции Запада против Москвы, введенные из-за вхождения Крыма в состав России.