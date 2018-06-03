Не выпускайте детей на улицу, - жители Республики Коми делятся видеозаписями нашествия медведей, облюбовавших город Печору и его ближайшие окрестности. Косолапые гуляют по улицам в поисках еды и выпрашивают угощение у автомобилистов на дороге.

Житель Печоры – города, расположенного на северо-востоке Республики Коми, запечатлел на видео медведя, на днях устроившего прогулку около жилого дома и заглянувшего на детскую площадку.На записи видно, что косолапый спокойно перемещался по двору и совершенно не реагировал на крики жителей и собачий лай. Обратить в бегство лесного гостя удалось только сотрудникам ДПС, прибывшим на служебной машине с включенной сиреной.Медведь, застигнутый правоохранителями на дорожке у подъездов, пустился наутек и скрылся от за углом.Еще один очевидец снял на камеру мобильного телефона общительного хищника, вышедшего к дороге в окрестностях Печоры.Наибольший интерес у животного вызвал патрульный автомобиль, однако медведь уделил внимание и другим участникам движения.К несчастью для животных, устроивших "нашествие" на город, их судьба может сложиться печально. Местные СМИ, со ссылкой на республиканское общество охотников и рыболовов, сообщают, что хищников, зачастивших к людям, скорее всего придется истребить, так они могут представлять опасность."Примерный возраст косолапых четыре-семь лет, весят они около 150 килограммов. Прятаться от таких животных в машине бессмысленно — даже трехлетний медведь выдирает дверь автомобиля с легкостью, ему не помешают стекла и железо", — приводит мнение специалиста портал "БНК".По одной из версий, животные стали частыми гостями в городской черте по вине самих жителей, с удовольствием прикармливавших медведей. Теперь голодные животные вышли из спячки и устремились туда, где с ними могут поделиться лакомым кусочком и есть возможность "провести осмотр" помоек.Известно, что никто из жителей Печоры пока не пострадал – жертвой косолапых стали несколько собак, в том числе – сторожевой пес, охранявший территорию автосервиса, куда стала заглядывать медведица с медвежатами.В остальных случаях полицейским и очевидцам удалось своевременно оттеснять хищников на безопасное расстояние.Вместе с тем, по данным издания "Комиинформ", в конце мая в Удорском районе Коми медведь напал на 50-летнего мужчину и нанес ему серьезные травмы.