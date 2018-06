В Берлинском кафедральном соборе произошла стрельба. По сообщениям немецких СМИ, полицейский произвел выстрел в человека. Об этом рассказала представитель полиции Берлина. Сообщается о двух раненых.

В Берлинском кафедральном соборе произошла стрельба. По сообщениям немецких СМИ, полицейский произвел выстрел в человека. Об этом рассказала представитель полиции Берлина. Сообщается о двух раненых.BREAKING: Heavily armed have cordoned off thw area surrounding the Berlin Cathedral after an officer reportedly shot a man at the building, one police officer was also injured during the incident, reason for the shooting unknown for now. (Credit @ArjanKoenders1) pic.twitter.com/is6f7y5jNh— News_Executive (@News_Executive) 3 июня 2018 г.Выставлено полицейское оцепление. Речь не идет о теракте — сообщается, что опасности для прохожих уже нет. По сообщению полиции, страж порядка выстрелил в мужчину, нарушавшего общественный порядок, ранив дебошира в ногу. Тот был вооружен ножом, что вызвало панику у находящихся рядом людей. Ранение неопасно для жизни нарушителя порядка, вечерняя служба в соборе отменена.Am Berliner Dom in #Mitte haben unsere Kolleg. kurz nach 16 Uhr auf einen randalierenden Mann geschossen. Er wurde an den Beinen verletzt. Die 3. #Moko des #LKA ist auf der Anfahrt und übernimmt die Ermittlungen.#Bitte vermeiden Sie Spekulationen — Infos folgen hier.^yt— Polizei Berlin (@polizeiberlin) 3 июня 2018 г.Берлинский кафедральный собор — самая большая евангелическая церковь Германии. Он был построен в 1894-1905 годах как придворная церковь правящей династии Гогенцоллернов, передает ТАСС.