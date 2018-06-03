Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании багажных воров в аэропорту Шереметьево.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании "багажных воров" в аэропорту Шереметьево. Полицейские арестовали двух грузчиков 1988 и 1982 годов рождения.По данным МВД, подозреваемые украли из багажа гражданина Великобритании 11000 долларов США. Гость страны обнаружил пропажу в гостинице после перелета Москва — Калининград.Возбуждено уголовное дело по статье "кража". Украденные деньги в скором времени будут возвращены владельцу.