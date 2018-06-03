На юго-востоке Москвы ликвидировано возгорание в металлическом ангаре, в котором находится автосервис. По сообщению пресс-службы столичного главка МЧС России, пожар был потушен в 7:45. До этого пламя распространилось на площади 600 квадратных метров, частично обрушилась кровля.

На юго-востоке Москвы ликвидировано возгорание в металлическом ангаре, в котором находится автосервис. По сообщению пресс-службы столичного главка МЧС России, пожар по адресу улица Южнопортовая, дом 15, строение 21 был потушен в 7:45. До этого пламя распространилось на площади 600 квадратных метров, частично обрушилась кровля.В тушении возгорания принимал участие вертолет, всего же на месте пожара было задействовано 30 единиц различной техники, включая мобильную лабораторию МЧС для мониторинга состояния воздуха. Пострадавших нет, передает ТАСС.По сообщению пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, пожарный вертолет Ка-32 Московского авиационного центра за 11 сливов сбросил на очаг возгорания 55 тонн воды.