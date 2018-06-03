Президент России Владимир Путин приветствовал участников и гостей XXIX Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, российский лидер отметил вклад форума в продвижение отечественной киноиндустрии. Это одно из значимых событий культурной жизни страны, добавил президент.

Президент России Владимир Путин приветствовал участников и гостей XXIX Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, российский лидер отметил вклад форума в продвижение отечественной киноиндустрии. Это одно из значимых событий культурной жизни страны, добавил президент.Также Путин обратил внимание, что многим дебютантам удалось добиться успеха с помощью фестиваля и реализовать свой талант.В завершение российский глава пожелал удачи и выразил надежду, что "Кинотавр" станет праздником для всех гостей.