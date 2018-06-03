Председатель нацассамблеи ЮАР Балека Мбете через спикера Госдумы Вячеслава Володина передала приглашение Владимиру Путину выступить в парламенте страны.

Председатель нацассамблеи ЮАР Балека Мбете через спикера Госдумы Вячеслава Володина передала приглашение Владимиру Путину выступить в парламенте страны. Южноафриканский политик сказала, что слышала о скромности российского лидера, но выразила надежду на принятие предложения.Кроме того, Мбете поздравила Путина с победой на выборах, передает РИА Новости.