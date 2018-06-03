КНДР раскритиковала Южную Корею за то, что она хочет принять участие в совместных с американцами военных маневрах. США и Южная Корея регулярно проводят такие учения, и они неизменно вызывают эскалацию напряженности на полуострове.

КНДР раскритиковала Южную Корею за то, что она хочет принять участие в совместных с американцами военных маневрах. США и Южная Корея регулярно проводят такие учения, и они неизменно вызывают эскалацию напряженности на полуострове.В Северной Корее заявили, что перед двумя корейскими государствами стоит задача по снижению военной напряженности и установлению мира в соответствии с положениями Пханмунджомской декларации. Однако диалог и конфронтация, мир и война не могут идти рука об руку.С 27 июня по 2 августа пройдут многосторонние учения с участием 20 стран, а американо-корейские начнутся в августе, сообщает ТАСС.В начале текущего года на фоне проведения в Южной Корее Олимпийских игр наметилось потепление в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. Позднее стороны провели встречи на высшем уровне с участием президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына.На 12 июня в Сингапуре также намечена встреча Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. Президент США надеется на успех встречи, но при этом он добавил, что дело одной встречей не ограничится; это будет именно переговорный процесс.Зато Трампу очень не понравилась встреча 31 мая Ким Чен Ына и главы российского МИД Сергея Лаврова, на которой последний предостерег руководителя КНДР от резкого сближения с Вашингтоном."У этого визита могут быть позитивные последствия. Если они будут позитивные, то мне нравится эта встреча, если же негативные — то нет", — заявил американский президент.Еще в декабре прошлого года президент России выступил за то, чтобы США прекратили нагнетать ситуацию. "Уже вроде мы услышали от американских партнёров: всё, мы прекратим учения. Нет, взяли опять провели, северокорейцы опять запустили ракеты. Надо спираль эту закончить, ведь это чрезвычайно опасная вещь", — сообщил он на большой пресс-конференции 14 декабря 2017 года.