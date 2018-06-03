Мужчина так любил свою машину, что завещал похоронить себя прямо в ней. Родственники выполнили волю усопшего и поместили тело в салон автомобиля Hyundai Sonata и опустили авто в могилу. Один из очевидцев снял необычную траурную церемонию на видео.

В сети размещены необычные кадры, сделанные во время похорон, состоявшихся 28 мая в городском округе Баодин, расположенном в провинции Хэбэй на востоке страны.Житель Китая завещал свои родственникам похоронить себя не в гробу, а в любимой машине.Выполняя волю покойного, они поместили тело усопшего в салон автомобиля Hyundai Sonata и опустили транспортное средство в могилу.