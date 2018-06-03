Российская теннисистка Мария Шарапова вышла в четвертый круг проходящего в Париже Открытого чемпионата Франции. В субботу Мария обыграла чешскую спортсменку Каролину Плишкову.

Российская теннисистка Мария Шарапова вышла в четвертый круг проходящего в Париже Открытого чемпионата Франции. В субботу Мария обыграла чешскую спортсменку Каролину Плишкову.Мария Шарапова победила Плишкову в двух партиях 6:3, 6:1. Матч продолжался всего 59 минут. Следующая соперница Марии определится в матче между немкой Юлией Гергес и американкой Сереной Уильямс.Испанка Гарбинье Мугуруса в двух сетах разгромила австралийку Саманту Стосур (6:0, 6:2). Эстонка Анетт Контавейт в упорной борьбе победила чешку Петру Квитову (7:6, 7:6). Два часа и 26 минут провели на корте американка Слоан Стивенс и итальянка Камилла Джорджи. Победу одержала Стивенс 4:6, 6:1, 8:6.