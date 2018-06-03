Второй в сезоне турнир теннисного Большого шлема, что проходит на парижских кортах Roland Garros, завершил первую неделю основных состязаний. В мужском турнире минувший день не стал огорчительным для фаворитов: все игроки посева прошли в 1/8 финала.

Второй в сезоне турнир теннисного "Большого шлема", что проходит на парижских кортах Roland Garros, завершил первую неделю основных состязаний. В мужском турнире минувший день не стал огорчительным для фаворитов: все игроки "посева" прошли в 1/8 финала.При этом лидеры рейтинга АТР – испанец Рафаэль Надаль ("Посев" №1), хорват Марин Чилич (№3) и аргентинец Хуан-Мартин дель Потро (№5), — словно состязались друг с другом, кто выиграет свой матч с большим преимуществом. Все они победили в трех партиях.Надаль был сильнее француза Ришара Гаске ("посев" №27) – 6:3, 6:2, 6:2. Чилич одолел американца Стива Джонсона – 6:3, 6:2, 6:4. Дель Потро сумел переупрямить "сеяного" испанца Альберта Рамоса-Виноласа (№31) – 7:5, 6:4, 6:1.Двум другим игрокам "посева" пришлось потрудиться. Кевин Андерсон из ЮАР (№6) переиграл немца Мишу Зверева в трех сетах – 6:1, 6:7, 6:3, 7:6. А вот бельгиец Давид Гоффен (№8) провел на корте против француза Гаэля Монфиса (№32) все пять партий – 6:7, 6:3, 4:6, 7:5, 6:3.