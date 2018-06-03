На продолжающемся в Париже Открытом чемпионате Франции по теннису определился соперник Александра Зверева – обидчика российского теннисиста Карена Хачанова. В матче третьего круга Roland Garros австриец Доминик Тим переиграл японца Кея Нисикори.

На продолжающемся в Париже Открытом чемпионате Франции по теннису определился соперник Александра Зверева – обидчика российского теннисиста Карена Хачанова.В матче третьего круга Roland Garros австриец Доминик Тим, являющийся седьмой ракеткой посева, по итогам четырех сетов переиграл японца Кея Нисикори– 6:2, 6:0, 5:7, 6:4. Соперники провели на корте 2 часа 31 минуту.Матч 1/4 финала между Зверевым и Тимом состоится во вторник, пятого июня.