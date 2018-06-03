Футболист турецкого Фенербахче Роман Нойштедтер признался, что был шокирован своим отсутствием в окончательной заявке сборной России для участия в чемпионате мира-2018. Главный тренер России Станислав Черчесов в последний момент исключил игрока из состава.

Футболист турецкого "Фенербахче" Роман Нойштедтер признался, что был шокирован своим отсутствием в окончательной заявке сборной России для участия в чемпионате мира-2018. Главный тренер России Станислав Черчесов в последний момент исключил игрока из состава."Главный тренер решил не включать меня в окончательную заявку и, конечно, для меня это стало шоком и разочарованием, — написал Нойштедтер в своем Instagram. – Я на 100 процентов нахожусь в форме и был готов выложиться в матчах по полной. Желаю команде всего лучшего и обойтись без травм".Напомним, что Нойштедтер выступает за сборную России с 2016-го года, когда получил российский паспорт. Защитник имеет двойное гражданство: помимо российского он также является гражданином Германии.