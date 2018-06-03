Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене одержала 41-ю победу подряд. Выступающая под нейтральным флагом россиянка стала победительницей этапа Мирового вызова в голландском Хенгело.Ласицкене гарантировала себе победу после того, как во втором прыжке показала результат в 2,03 метра.

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене одержала 41-ю победу подряд. Выступающая под нейтральным флагом россиянка стала победительницей этапа Мирового вызова в голландском Хенгело.Ласицкене гарантировала себе победу после того, как во втором прыжке показала результат в 2,03 метра. Эти показатели позволили россиянке установить мировой результат сезона. Примечательно, что прежнее достижение также принадлежало Ласицкене (2,02).Помимо российской прыгуньи на пьедестале расположилась ставшая второй болгарская спортсменка Мирела Демирева (1,94) и шведка Эрика Кинси (1,94), ставшая третьей.