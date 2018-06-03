Женская сборная России по гандболу пробилась в основной этап чемпионата Европы-2018 после того, как в заключительном матче квалификационного раунда одержала победу над Австрией. Итоговый счет 26:26 в пользу подопечных Евгения Трефилова.

Женская сборная России по гандболу пробилась в основной этап чемпионата Европы-2018 после того, как в заключительном матче квалификационного раунда одержала победу над Австрией.Подопечные Евгения Трефилова одержали победу с минимальным счетом 26:25. Благодаря этому успеху россиянки набрали восемь очков и гарантировали себе вторую строчку, которая дает право прямого выхода на континентальное первенство. Первое место занимает сборная Румыния, которой позже еще предстоит сыграть заключительный поединок.Чемпионат Европы состоится во Франции с 29-го ноября по 16-е декабря.