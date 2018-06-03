Спикер Госдумы Вячеслав Володин поднял вопрос о безвизовом режиме с Мексикой в ходе встречи с председателем палаты депутатов генерального конгресса Мексики Эдгаром Ромео Гарсией. Законодатель прибыл в Москву для участия в международном форуме Развитие парламентаризма.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поднял вопрос о безвизовом режиме с Мексикой в ходе встречи с председателем палаты депутатов генерального конгресса Мексики Эдгаром Ромео Гарсией. Законодатель прибыл в Москву для участия в международном форуме "Развитие парламентаризма".
По словам Володина, вопрос установления безвизового
режима между двумя странами приобретает особую значимость. "Россия
практически со всеми странами Латинской Америки подписала такого рода
соглашение", – напомнил председатель нижней палаты.
Спикер отметил высокую результативность, которую
демонстрирует развитие российско-мексиканских торговых и экономических
отношений. Председатель Госдумы выразил надежду, что предстоящий межпарламентарий
форум поможет выработать решения по многим значимым вопросам.
Помимо прочего, в ходе встречи Вячеслав Володин и
Эдгар Ромео Гарсия обсудили вопросы борьбы с наркоторговлей и организованной
преступностью. Не остались без внимания законодателей и проблемы терроризма и
коррупции.
Международный форум "Развитие
парламентаризма" пройдет 4-5 июня в Москве на территории Всероссийского
выставочного центра. В работе площадки примут участие более 500 делегатов из
100 стран мира.
В воскресенье, 3 июня, в российскую столицу начали
пребывать официальные делегации во главе со спикерами парламентов. На Охотном
Ряду проходят встречи председателя нижней палаты Вячеслава Володина с зарубежными
коллегами.