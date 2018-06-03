Спикер Госдумы Вячеслав Володин поднял вопрос о безвизовом режиме с Мексикой в ходе встречи с председателем палаты депутатов генерального конгресса Мексики Эдгаром Ромео Гарсией. Законодатель прибыл в Москву для участия в международном форуме Развитие парламентаризма.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поднял вопрос о безвизовом режиме с Мексикой в ходе встречи с председателем палаты депутатов генерального конгресса Мексики Эдгаром Ромео Гарсией. Законодатель прибыл в Москву для участия в международном форуме "Развитие парламентаризма".По словам Володина, вопрос установления безвизовогорежима между двумя странами приобретает особую значимость. "Россияпрактически со всеми странами Латинской Америки подписала такого родасоглашение", – напомнил председатель нижней палаты.Спикер отметил высокую результативность, которуюдемонстрирует развитие российско-мексиканских торговых и экономическихотношений. Председатель Госдумы выразил надежду, что предстоящий межпарламентарийфорум поможет выработать решения по многим значимым вопросам.Помимо прочего, в ходе встречи Вячеслав Володин иЭдгар Ромео Гарсия обсудили вопросы борьбы с наркоторговлей и организованнойпреступностью. Не остались без внимания законодателей и проблемы терроризма икоррупции.Международный форум "Развитиепарламентаризма" пройдет 4-5 июня в Москве на территории Всероссийскоговыставочного центра. В работе площадки примут участие более 500 делегатов из100 стран мира.В воскресенье, 3 июня, в российскую столицу началипребывать официальные делегации во главе со спикерами парламентов. На ОхотномРяду проходят встречи председателя нижней палаты Вячеслава Володина с зарубежнымиколлегами.