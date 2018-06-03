Почти 800 тысяч вопросов оставили президенту россияне. Звонки на Прямую линию принимают ровно неделю. Кол-центры открылись в минувшее воскресенье. Они будут работать до окончания программы 7 июня.

Почти 800 тысяч вопросов оставили президенту россияне. Звонки на "Прямую линию" принимают ровно неделю. Кол-центры открылись в минувшее воскресенье. Они будут работать до окончания программы 7 июня.Чаще всего граждане используют для связи с главой государства телефонные звонки. В рейтинге популярности у СМС-сообщений второе место. Также люди пользуются мобильным приложением и оставляют видеоролики на сайте программы.Самые интересные и актуальные вопросы прозвучат в прямом эфире, который начнётся в четверг в полдень.Что касается тем, здесь по-прежнему в лидерах ЖКХ и социальная сфера. Кроме того, часто россияне выступают с идеями, как улучшить качество жизни. Например, призывают вернуться к системе распределения на предприятия, чтобы трудоустроить студентов, а еще предлагают строить заводы по переработке мусора вдали от жилых массивов и агитируют за сортировку мусора.