Российский легкоатлет Сергей Шубенков одержал победу в забеге на 110 метров с барьерами в голландском Хенгело, где проходит этап Мирового вызова. Шубенков преодолел дистанцию за 13,23 секунды.

Российский легкоатлет Сергей Шубенков одержал победу в забеге на 110 метров с барьерами в голландском Хенгело, где проходит этап Мирового вызова.Шубенков преодолел дистанцию за 13,23 секунды. Следом за россиянином, выступающим под нейтральным флагом, расположился испанец Орландо Ортега (13,28) и француз Паскаль Мартино-Лагард (13,42).Отметим, что выступление россиянина под нейтральным флагом вынужденно – ранее Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), которая, тем не менее, позволила российским спортсменам выступать на международных стартах, но не под российским флагом.