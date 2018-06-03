В испанской Гвадалахаре продолжается чемпионат Европы по художественной гимнастике. В субботу, 2 июня, определились призеры в многоборье в групповых упражнениях. Сборная России заняла первое место, набрав в сумме 43,625 балла.

В испанской Гвадалахаре продолжается чемпионат Европы по художественной гимнастике. В субботу, 2 июня, определились призеры в многоборье в групповых упражнениях. Сборная России заняла первое место, набрав в сумме 43,625 балла.Днем ранее российская команда в составе Анастасии Близнюк, Марии Толкачевой, Анастасии Татаревой, Марии Кравцовой, Ксении Поляковой и Анастасии Шишмаковой набрала 22,500 балла в упражнении с пятью обручами, уступив только спортсменкам из Болгарии. В упражнениях с тремя мячами и двумя скакалками 2 июня россиянки были лучшими.Второе итоговое место по итогу многоборья заняла команда Италии (42,900 балла), третье — Болгарии (41,750). Чемпионат Европы по художественной гимнастике завершится 3 июня, когда будут разыграны медали в индивидуальном многоборье и в отдельных видах групповых упражнений.