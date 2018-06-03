Спектакль в Киеве с убийством журналиста Аркадия Бабченко поставлен по модной сейчас русофобской технологии: взять чужой флаг - российский - и под ним совершить какую-нибудь гадость.

Спектакль в Киеве с "убийством" журналиста Аркадия Бабченко поставлен по модной сейчас русофобской технологии: взять чужой флаг — российский — и под ним совершить какую-нибудь гадость. Например, инсценировать химатаку под Дамаском, распространить о ней фейковый ролик и указать пальцем на Россию, мол, ответственность Москвы.То же самое и со Скрипалями. Отравление произошло на Британских островах, никакой связи с Москвой не обнаружено, но англичанка прикрутила ко всей этой истории чужой флаг — российский — и вновь нагадила.Украина не закрыла над своей территорией воздушное пространство, где развязала войну. Над Украиной сбили малайзийский Boeing украинской ракетой, но Киев втыкает в землю на месте авиакатастрофы чужой флаг — российский — и голословно обвиняет Москву. Проходит! При этом аргументы Москвы слушать никто не хочет, и нас даже не допускают к ходу расследования.Понятно, что когда-нибудь правда всплывет. А в случае с малайзийским Boeing, похоже, ждать осталось уже недолго. По крайней мере, многое уже стало ясно министру транспорта Малайзии Энтони Локу. Он сделал принципиальное заявление по делу об авиакатастрофе малазийского Boeing над Украиной в 2014 году. Министр ни много ни мало отвел голословные обвинения от России, причем сделал это в категоричном ключе."У международной следственной группы нет окончательных данных, чтобы указывать пальцем на Россию", — заявил Локу. Кратко, но четко. Впервые за почти четыре года расследования авиакатастрофы, в которой погибли 298 человек. Если помним, тогда, а это еще при Обаме, Белый дом тут же обвинил Россию. Мол, поставили ракетный комплекс "Бук" ополченцам Донбасса, а те и сбили. Потом американцы отказались предоставить данные со своих спутников в момент катастрофы. Как всегда, под предлогом секретности. Свои документы "подтерла" и Украина.Россию обвиняют, но, повторим, к расследованию не допускают. Все варится в узкой международной следственной группе, где эксперты из Австралии, Бельгии, Голландии, Украины и Малайзии. И вот Малайзия устами своего министра транспорта отводит обвинения в адрес России. Причем одна важная деталь — малайзийский министр выступил через день после того, как постпред США в ООН Ники Хейли призвала Россию признать свою вину за авиакатастрофу. А малайзиец ей и ответил.Но тут же отреагировал министр иностранных дел Голландии Стеф Блок. Мол, его заявления малайзийского министра транспорта "удивили". При этом голландец снисходительно добавил, что малайзийский министр недавно работает и как же так, ведь все данные у Малайзии есть.Но, позвольте, это же те же неполные данные, которыми оперирует международная следственная группа в Голландии. А у Малайзии данных больше, поскольку она параллельно ведет и свое расследование, не отказываясь рассматривать и данные объективного контроля из России. Так что более полной картиной катастрофы как раз располагает министр транспорта Малайзии Энтони Лок, нежели министр иностранных дел Голландии Стеф БлокХотя и Стеф Блок, похоже, тоже дрогнул. По ходу парламентской дискуссии, не стоит ли и Украину включить в список виновных, ведь она не закрыла свое воздушное пространство над районом боевых действий, тем самым проигнорировав безопасность полетов гражданской авиации, Блок ответил: "Я ничего не исключаю".