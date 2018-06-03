Президент Индонезии Джоко Видодо, также известный по прозвищу Джокови, передал самые теплые приветы президенту РФ Владимиру Путину, сообщил председатель Народного консультативного конгресса Индонезии Зулькифли Хасан. В воскресенье он провел встречу со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Президент Индонезии Джоко Видодо, также известный по прозвищу Джокови, передал "самые теплые приветы" президенту РФ Владимиру Путину, сообщил председатель Народного консультативного конгресса (парламента) Индонезии Зулькифли Хасан. В воскресенье он провел встречу в Москве со спикером российской Госдумы Вячеславом Володиным."Насколько я знаю, ожидается визит Владимира Путина, который собирался посетить Индонезию в ноябре этого года", — сказал Хасан, слова которого приводит "Интерфакс".Джоко Видодо возглавил Индонезию с 2014 года. Он уже встречался с Путиным в рамках саммита России и АСЕАН, который прошел в мае 2016 года в Сочи. На переговорах обсуждались ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также сотрудничество Москвы и Джакарты.