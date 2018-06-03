Корреспондент РИА Новости в Литве Ирина Высокович рассказала о попытке Службы безопасности Украины завербовать ее.

Корреспондент РИА Новости в Литве Ирина Высокович рассказала о попытке Службы безопасности Украины завербовать ее. В Херсоне журналистка намеревалась освещать суд над руководителем портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским.1 июня неизвестные в штатском отвезли ее для допроса в какое-то административное здание за высоким забором. Было много вопросов, сотрудники СБУ заявили, что их начальство "требует крови" и "раскрутки ситуации", и заставили ее подписать согласие на сотрудничество и заявить на камеру об отсутствии претензий к ведомству. Так Высокович стала осведомителем с псевдонимом "Мила".Журналистка — гражданка Украины, также у нее есть постоянный вид на жительство в Литве. Из-за случившегося редакционное задание она не выполнила.