НАТО не станет помогать Израилю в случае нападения со стороны Ирана, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Он пояснил, что альянс не может дать Израилю гарантий безопасности, так как страна не является членом НАТО, а лишь партнером блока.

НАТО не станет помогать Израилю в случае нападения со стороны Ирана, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Он пояснил в интервью журналу Der Spiegel, что альянс не может дать Израилю гарантий безопасности, так как страна не является членом НАТО, а лишь партнером блока.Между тем вице-премьер и министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил на пресс-конференции в субботу, что Израиль "искусственно раздувает" тему военного присутствия Ирана в Сирии.По его словам, в Сирии находятся иранские военные советники, которые оказывают содействие вооруженным силам республики. "Сирийцы благодарны Ирану за ту поддержку, которую он предоставляет им в борьбе с терроризмом с самого начала конфликта", — приводит слова Муаллема ТАСС.Министр добавил, что Иран оказывает военную помощь Сирии по просьбе правительства его страны. Военное же присутствие США и Турции в Сирии является незаконным, подчеркнул он.Со своей стороны секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что Иран поддерживает усилия России по передаче контроля над южной зоной деэскалации Сирии правительственным войскам страны. Он также добавил, что иранские военные советники не присутствуют в южной зоне деэскалации Сирии и не участвуют в проводимых там операциях, передает РИА Новости.