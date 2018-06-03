Российский космонавт Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт JAXA Норишиге Канаи благополучно вернулись на Землю. Спускаемая капсула корабля Союз МС-07 с членами экипажа МКС приземлилась в середине дня в воскресенье неподалеку от казахстанского города Жезказган в степи.

Российский космонавт Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт JAXA Норишиге Канаи благополучно вернулись на Землю. Спускаемая капсула корабля "Союз МС-07" с членами экипажа МКС приземлилась в середине дня в воскресенье неподалеку от казахстанского города Жезказган в степи.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр управления полетами, расположенный в подмосковном Королеве, отстыковка от МКС произошла в 12:16 (время московское), в 15:17 корабль вошел в плотные слои атмосферы, в 15:26 прозвучала команда открыть основной парашют.Все операции по спуску с орбиты и приземлению прошли штатно, передает "Интерфакс" со ссылкой на информацию Роскосмоса. Вернувшиеся на Землю космонавты чувствуют себя хорошо.По информации Центрального военного округа, в обеспечении безопасной посадки было задействовано в общей сложности 12 вертолетов Ми-8, три самолета Ан-12 и один Ан-26, 20 единиц автомобильной и специальной техники, в том числе шесть машин-амфибий, а также около 200 человек личного состава.Между тем на Международной космической станции приступила к работе экспедиция МКС-56. Пока в ее состав входят командир – американский астронавт Эндрю Фойстел и бортинженеры: россиянин Олег Артемьев и астронавт NASA Ричард Арнольд. 8 июня на станцию прибудет следующий экипаж, после чего экспедиция начнет работу в полном составе.Экипаж экспедиции МКС-54/55 пробыл на МКС 168 суток. За это время его члены выполнили программу научно-прикладных исследований и экспериментов, поддерживали работоспособность МКС и проводили работы по ее дооснащению оборудованием.