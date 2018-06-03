Знаменитый российский певец Григорий Лепс, без исполнения хитов которого, кажется, не обходится ни одно удавшееся застолье, рассказал о том, на чьи примеры он равнялся в детстве. Среди таких кумиров был легендарный музыкант Джими Хендрикс, что могло трагично отразиться на судьбе исполнителя.

Знаменитый российский певец Григорий Лепс, без исполнения хитов которого, кажется, не обходится ни одно удавшееся застолье, рассказал о том, на чьи примеры он равнялся в детстве. Среди таких кумиров был легендарный музыкант Джими Хендрикс, что могло трагично отразиться на судьбе исполнителя.Многие артисты еще с детства точно знают, чем они будут заниматься в жизни. По крайней мере именно на школьные годы приходятся первые попытки Григория Лепса всерьез заняться музыкой.Более того, сам псевдоним Лепс возник именно в те годы – именно так называли Григория Лепсверидзе его одноклассники. Однако и того времени он вынес не только сценическое имя, но и общий музыкальный настрой. В детстве он даже строил планы на будещее – повторить судьбу легендарного Джими Хендрикса."Когда мы были пацанами, нам было лет по 14-15, мы только-только начинали заниматься музыкой, тогда это была идея фикс, что вот Джими Хендрикс умер в 27 лет от наркотиков, и мы должны также должны жить – секс, наркотики, рок-н-ролл", – рассказал Григорий Лепс в эфире программы "Центральное телевидение" на НТВ.Отметим, легендарный музыкант Джими Хендрикс известен не только благодаря своему виртуозному владению гитарой и созданию нового звучания, на годы определившего развитие современной музыки, но и из-за обстоятельств смерти. На пике своей карьеры он активно злоупотреблял наркотическими веществами и алкоголем, пока не погиб, захлебнувшись рвотными массами после передозировки.При этом Григорий Лепс также обращает на себя внимание благодаря поведению за пределами сцены. Злые языки утверждают, что певец злоупотребляет алкоголем. Однако им возражают, что это лишь последствия сценического образа артиста. Сам же он сосредоточен в первую очередь на творчестве.