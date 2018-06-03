Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявил, что представители миссии встречали в Донбассе вооруженных людей, которые утверждали, что они граждане государств Европы, России и других стран, соседствующих с Украиной.

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявил, что представители миссии встречали в Донбассе вооруженных людей, которые утверждали, что они граждане государств Европы, России и других стран, соседствующих с Украиной.При это Хуг отметил, что СММ ОБСЕ не является органом следствия или управлением по сбору разведывательных данных. Поэтому если сотрудники миссии встречают человека в одежде со знаками различия США, РФ или Швейцарии, это не означает, что данный человек действительно из этой страны. "Ведь, как вам известно, купить такую одежду можно где угодно", — сказал он.Хуг добавил, что возможности проверить эти заявления нет, передает РИА Новости.