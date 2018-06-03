Мужчина пригрозил, что если девушка не заплатит 500 тысяч рублей, то компрометирующие ее фотографии будут размещены в Интернете...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Люблино задержали 28-летнего приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в вымогательстве 500 тысяч рублей.В дежурную часть обратилась 26-летняя жительница столицы. Девушка рассказала, что в сети Интернет она познакомилась с молодым человеком, которому отправила фотографии интимного характера. Мужчина пригрозил, что если девушка не заплатит 500 тысяч рублей, то компрометирующие фотографии будут размещены в Интернете.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого на Самокатной улице.Отделом дознания ОМВД России по району Люблино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 163 «Вымогательство».В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18