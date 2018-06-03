Женщина сообщила, что при проведении ревизии в одном из торговых павильонов была выявлена недостача денежных средств...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Ясенево задержали 28-летнего москвича, подозреваемого в краже из организации.В дежурную часть поступило заявление от представителя одного из столичных магазинов по продаже аксессуаров и комплектующих к мобильным телефонам. Женщина сообщила, что при проведении ревизии в одном из торговых павильонов, расположенных на Новоясеневском проспекте, была выявлена недостача денежных средств и товара на сумму более 500 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Новощукинской улице.Установлено, что мужчина работал продавцом в магазине и предоставлял в главный офис поддельные отчеты с заниженной выручкой, а разницу забирал себе.Следственным отделением ОМВД России по району Ясенево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮЗАО8-499-129-75-56