Поисково-эвакуационные машины-амфибии Центрального военного округа выехали в район предполагаемой посадки космического корабля Союз в Казахстане. Посадка запланирована на 15:40 по московскому времени.

Поисково-эвакуационные машины-амфибии Центрального военного округа выехали в район предполагаемой посадки космического корабля "Союз" в Казахстане. Посадка запланирована на 15:40 по московскому времени.Военнослужащие будут находиться в готовности к поиску аппарата в двух районах посадки – основном и запасном. Ранее в Казахстан была переброшена авиационная группировка в составе двенадцати вертолетов и трех самолетов. Всего в поисково-спасательной операции принимают участие около 200 военнослужащих, сообщает РИА Новости.Кстати, сами поисково-эвакуационные амфибии под названием "Синяя птица" были специально созданы в середине 80-х годов для поиска и эвакуации космонавтов. Машины могут действовать в любой местности и в различных метеоусловиях.Посадка спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-07" запланирована на 3 июня в казахстанских степях недалеко от города Жезказган. На землю вернутся участники длительных экспедиций МКС-54/55: россиянин Антон Шкаплеров, американец Скотт Тингл и японец Норишиге Канаи.