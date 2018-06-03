Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Александр Брод считает, что попытка Службы безопасности Украины (СБУ) завербовать корреспондента РИА Новости еще раз подтверждает деградацию политической элиты Украины, а также украинской политики в целом.

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Александр Брод считает, что попытка Службы безопасности Украины (СБУ) завербовать корреспондента РИА Новости еще раз подтверждает деградацию политической элиты Украины, а также украинской политики в целом.По словам Брода, власть в Киеве "абсолютно абстрагировалась от норм международного права, рассматривает журналистов только как слуг режима". Он отметил, что неугодным "пытаются заткнуть рот: либо завербовать, либо депортировать из страны, либо создать какие-то иные препятствия".Член СПЧ полагает, что на ситуацию должны обратить серьезное внимание международные правозащитные организации. Возможно, им даже направить на Украину миссии международных организаций, поскольку, как убежден Брод, "ситуация усугубляется"."Украина сейчас, наверное, одно из самых неблагополучных мест в Европе, где происходит тотальное нарушение прав журналистов, правозащитников, политической оппозиции", — приводит его слова РИА Новости.Со своей стороны ветеран СВР, член комиссии Совета Федерации по информационной политике Игорь Морозов подчеркнул, что российское государство в состоянии защитить своих журналистов, подвергающихся давлению со стороны украинских спецслужб, нивелировать эти угрозы и предпринять ответные действия.Заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев призвал всех журналистов и международное сообщество поддержать корреспондента агентства в Литве Ирину Высокович. Он заверил, что будет сделано все для защиты корреспондента.Ранее Ирина Высокович, которая приехала в Херсон освещать судебный процесс по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, рассказала, что ее задержала и пыталась завербовать СБУ.