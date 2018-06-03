Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий назвал ТАСС имена военных пилотов, которые пропали без вести в Афганистане в 1987 году.

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий назвал ТАСС имена военных пилотов, которые пропали без вести в Афганистане в 1987 году.Сведения об одном из них 31 мая получила российско-американская комиссия по делам военнопленных и пропавших без вести. Предположительно, летчика зовут Александр Миронов.В настоящее время три советских летчика значатся в списках пропавших без вести в Афганистане — Михайлов, Пантелюк или Самойлов.Как заявил Водолацкий, на первом этапе российская сторона намерена выяснить точное имя военнослужащего, и когда он был сбит. Далее, если он захочет вернуться в Россию к родным, оказать ему помощь.Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники сообщила, что найденного в Афганистане летчика, вероятно, зовут Сергей Пантелюк из города Батайска. Старший лейтенант Пантелюк вылетел на Су-17 в октябре 1987 с аэродрома Баграм.