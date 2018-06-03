Польша меньше других стран пострадала в период кризиса и не ушла в рецессию. Сегодня страна показывает хороший экономический рост и благодаря этому на местной недвижимости можно хорошо заработать.

Выпить пива с малиновым соком, отведать пирогов (ударение на второй слог) и увидеть Тевтонские замки, прогуляться по Варшаве и Кракову, посетить самую высокую точку Карпат или позагорать на берегу Балтийского моря - все это можно сделать в Польше. А еще здесь можно присмотреть недвижимость – и цены располагают, и экономика страны показывает хороший рост и стабильность.Если вы располагаете бюджетом в 10 млн рублей и хотите инвестировать в недвижимость или просто купить для себя квартирку, то есть повод присмотреться к этой стране.СТАБИЛЬНЫЙ СПРОС И РОСТ ЦЕНСегодня экономика Польши находится в зоне роста и стабильности – высокий уровень жизни, растущие зарплаты и низкая безработица.Только в первом квартале этого года ВВП Польши прибавил 5,1%, сообщили в Главном статистическом управлении страны. А Европейская экономическая комиссия уже повысила прогноз для Польши на этот год – 4,3% (в феврале этот показатель был 4,2%). При прогнозируемом росте ВВП Польши станет пятым в ЕС по скорости экономического развития, отмечают в комиссии. В прошлом году ВВП Польши вырос на 4,6%.Экономика растет благодаря высокому уровню потребления, не последнюю роль здесь играет развитие строительной отрасли."В первом квартале 2018 года произошло существенное улучшение ситуации в строительной отрасли. Мы считаем, что положительное влияние строительно-монтажной продукции на рост ВВП может превысить указанный показатель для всего 2017 года на 0,7 процентных пункта", - говорила ранее Мария Езнах из Главного статистического управления Польши.Как и в большинстве стран, рынок недвижимости в Польше просел в 2009 году, когда мир накрыл мировой финансовый кризис – из-за падения злотого многие не смогли обслуживать кредиты, выданные в иностранной валюте. За кризисное время польская недвижимость потеряла в цене 20-30% (в некоторых странах падение было куда более значительное – до 50%).Цены на квадратные метры стабилизовались в 2015-2016 году. Сейчас недвижимость продолжает дорожать, но еще не достигла докризисных показателей. Например, стоимость апартаментов в этом апреле выросла на 7,5% в годовом исчислении (по данным RynekPierwotny.pl). Эксперты связывают рост цен, как с увеличением покупательской активности, так и с растущей себестоимостью строительства, включая цены на рабочую силу и сами стройматериалы.Однако, это не останавливает девелоперов. Так, например, за первые три месяца этого года польские власти выдали на 10,8% больше разрешений на строительство, чем годом ранее. Хотя в целом темпы строительства жилья в прошлом году были выше – 13,4%.Кроме этого, для Польши характерна проблема нехватки жилья, количество жителей страны на одну квартиру в Польше выше, чем в западной Европе, отмечает директор по маркетингу и продажам портала HomesOverseas.ru Федор Дробышев.Решить эту проблему пытается государство, создавая жилищные программы. Например, на волне программы "Жилье для молодежи" возросло количество новых инвестиций в строительство. Застройщики, видя такой спрос, к тому же хорошие возможности рынка, значительно увеличили радиус своей деятельности, говорит эксперт.Низкий уровень безработицы в Польше (6,3%), растущие зарпла ты и низкие процентные ставки по ипотеке (3-4%), повлияли на то, что жители не опасаются брать на себя долгосрочные обязательства по ипотечному кредитованию, говорит директор по маркетингу и продажам портала HomesOverseas.ru Федор Дробышев."Так же оказывает свое влияние и рост трудовой миграции из соседних стран. Стабильный и сильный курс злотых только укрепляет спрос на инвестиции в недвижимость Польши. Все эти факторы непосредственно влияют на рост активности рынка недвижимости Польши в последние несколько лет", - говорит Федор Дробышев.ИНТЕРЕС РУССКИХ К ПОЛЬСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ МИНИМАЛЕНПродажи жилья в Польше активно растут на протяжении нескольких лет. Ежегодно спрос в крупных городах прибавляет порядка 20%.Сами поляки инвестируют в недвижимость с целью сдачи в аренду из-за роста студентов и туристов в стране. Что касается иностранных покупателей, то их доля невелика. Например, Вроцлаве в 2017 году она составила менее 4%. Самым популярным городом для покупки недвижимости у иностранцев является Варшава, на втором месте – Краков, потом идет Вроцлав.По данным Prian.ru, интерес россиян к Польше минимален, страна не входит даже в ТОП-50. Самые активные – украинцы, затем идут немцы, австрийцы, швейцарцы, белорусы и уже потом россияне."Россияне в большинстве своем покупают недвижимость в Польше под инвестиционные цели, начиная от малых вложений в квартиры под аренду или ремонт с последующей продажей, до крупных отелей и коммерческой недвижимости. В большинстве своем это жители Калининграда, москвичей практически нет", - говорит эксперт.Покупка недвижимости в Польше не дает право получить ВНЖ. Главные аргументы, говорящие в пользу польского рынка недвижимости - это стабильная экономика и доступные цены. Плюс неплохая возможность заработать на аренде. В Варшаве, например, арендная доходность в среднем составляет 6% годовых, во Вроцлаве - 7,4% годовых.По оценкам Mzuri (крупнейшей в Польше компании, управляющей квартирами в аренду), в среднем за аренду однокомнатной квартиры в Польше нужно заплатить 945 злотых (около 16 тыс рублей), а двухкомнатной квартиры 1307 злотых (около 22 тыс рублей). При этом, за 22 тыс рублей в Варшаве можно будет снять небольшую квартиру, аренда "двушки" обойдется почти в 27 тыс рублей.Стабильная экономика, растущие зарплаты, высокий уровень жизни населения, отсутствие безработицы, низкие налоги на недвижимость (0.2 евро/м2 для жилой недвижимости и 5.3 евро/м2 для коммерческой недвижимости) – все эти факторы указывают на то, что риски при инвестициях в польскую недвижимость минимальны, считает директор по маркетингу и продажам портала HomesOverseas.ru.БИЗНЕС-КЛАСС В ВАРШАВЕ ВЗАМЕН МОСКОВСКОЙ "ДВУШКИ"Если вы недавно распрощались со своей двухкомнатной квартирой в Москве, заработав на ее продаже 10 млн рублей, то возможно стоит присмотреться к Польше. Цены на недвижимость здесь приятные – от 1,5 до 3 тыс евро за "квадрат" в крупных городах."Самое дорогое жилье в Варшаве. Затем идет Краков, третье место делят между собой Вроцлав и Гданьск, затем Познань. В этих городах цены на первичный и вторичный рынок колеблются от 1500 до 3000 евро за метр в зависимости от локации. В других городах цены ниже. Можно купить за 900 - 1500 евро за метр", - рассказывает Федор Дробышев.Самое дешевое жилье на сегодня в городе Лодзь. Хотя, по мнению экспертов, у него большие перспективы роста в ближайшие годы, учитывая близость этого города к Варшаве и интенсивное развитие промышленности.В среднем квадратный метр в новостройке в Варшаве обойдется в 1,8 тыс евро (131 тыс рублей). "Вторичку" можно найти дешевле. Двухкомнатная квартира площадью 53 кв м на севере города можно купить за 70 тыс евро (5,1 млн рублей). За такую же цену предлагают "двушку" меньшей площади в новостройке на юге города.В Варшаве с бюджетом московской "двушки" можно рассчитывать на бизнес-класс. Это будет квартира площадью 64 кв м в районе Воля (Wola), несколько минут езды на машине до центра, ее стоимость составит 125 тыс евро (9,2 млн рублей).Самые ликвидные объекты в центре города, но их немного, и ценники на них соответствующие, но незаоблочные. Чтобы купить квартиру в центре города, 10 млн рублей скорее всего не хватит. Цена "квадрата" здесь выше – 2,1-2,5 тыс евро (153,3-182,5 тыс рублей). Например, квартира в центре Варшавы площадью 68 кв м будет стоить 170 тыс евро (12,5 млн рублей). Зато по цене московской "двушке" в пригороде Варшавы можно найти себе двухэтажный дом с участком (данные Prian.ru).Еще один город, к которому стоит присмотреться – город Вроцлав, который раскинулся на 20 островах на реке Одра. Еще его называют городом "100 мостов" и самым теплым в Польше. В последнее время город все чаще привлекает покупателей недвижимости. Чему можно найти объяснение. Цены на недвижимость здесь ниже, чем в Варшаве, но арендная доходность выше, чем в польской столице. Плюс удачное расположение – рядом Германия и Чехия.Например, если во Вроцлаве за 64 тыс евро (4,7 млн рублей) можно купить квартиру площадью 45 кв м в 14 минутах езды общественным транспортом от центра города. "Однушку" в 38 кв м в северо-западной части города можно купить за 54 тыс евро (3,9 млн рублей). Самые привлекательные объекты с точки зрения инвестиций будут находиться в центре, но за квартиру в центре города придется заплатить уже от 150 тыс евро (10,9 млн рублей). Что вполне сопоставимо с бюджетом двухкомнатной квартиры в Москве.