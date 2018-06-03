В Берлинском соборе (Германия) полиция нейтрализовала неадекватного мужчину с ножом. Вместе с нарушителем спокойствия был ранен полицейский.

В Берлинском соборе (Германия) полиция нейтрализовала неадекватного мужчину с ножом.Около 4 дня (17:00 в Москве) на пульт экстренных служб поступило сообщение, что в кафедральном соборе размахивает ножом неизвестный. Около 100 человек эвакуированы.Двое полицейских подошли к буяну, один из них открыл огонь. И ранил не только нарушителя спокойствия, но и своего коллегу.Ведется расследование. Скорее всего, 53-летний австриец никак не связан с терроризмом, сообщила в Twitter полиция.#UPDATE 3Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 53-jährigen Mann.Anhaltspunkte für eine terroristische bzw. islamistische Tatmotivation sind bislang nicht erkennbar.— Polizei Berlin (@polizeiberlin) 3 июня 2018 г.Раненые находятся в тяжелом состоянии.Берлинский кафедральный собор — самая большая евангелическая церковь Германии. Он был построен в 1894-1905 годах как придворная церковь правящей династии Гогенцоллернов.