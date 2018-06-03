Сборная Уругвая по футболу назвала окончательный состав команды, который отправится в России для участия в чемпионате мира по футболу. Главный тренер Уругвая Оскар Табарес в список из 23 фамилий включил главных звезд – нападающего Барселоны Луиса Суареса и форварда ПСЖ Эдинсона Кавани.

Сборная Уругвая по футболу назвала окончательный состав команды, который отправится в России для участия в чемпионате мира по футболу. Главный тренер Уругвая Оскар Табарес в список из 23 фамилий включил главных звезд – нападающего "Барселоны" Луиса Суареса и форварда "ПСЖ" Эдинсона Кавани.Напомним, что именно со сборной Уругвая российская команда проведет заключительный третий матч группового этапа. Встреча пройдет 25 июня в Самаре.Полностью состав уругвайцев выглядит следующим образом:голкиперы — Мартин Кампанья ("Индепендьенте"), Фернандо Муслера ("Галатасарай"), Мартин Сильва ("Васко да Гама");защитники — Диего Годин ("Атлетико"), Себастьян Коатес ("Спортинг"), Хосе Хименес ("Атлетико"), Макси Перейра ("Порту"), Гастон Сильва ("Индепендьенте"), Мартин Касерес ("Лацио"), Гильермо Варела ("Пеньяроль");полузащитники — Наитан Нандес ("Бока Хуниорс"), Лукас Торрейра ("Сампдория"), Матиас Весино ("Интер"), Родриго Бентанкур ("Ювентус"), Карлос Санчес ("Монтеррей"), Джорджиан де Арраскаэта ("Крузейро"), Диего Лаксальт ("Дженоа"), Кристиан Родригес ("Пеньяроль"), Хонатан Урретавискайя ("Монтеррей");нападающие — Кристиан Стуани ("Жирона"), Макси Гомес ("Сельта"), Эдинсон Кавани ("ПСЖ"), Луис Суарес ("Барселона").