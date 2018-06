Мысль, что канадские сталь и алюминий могут угрожать национальной безопасности США, не на шутку оскорбила премьера Канады Джастина Трюдо.

Мысль, что канадские сталь и алюминий могут угрожать национальной безопасности США, не на шутку оскорбила премьера Канады Джастина Трюдо.Трюдо сообщил, что его страна непременно введет пошлины на американские товары, и канадцы с легкостью от них откажутся, передает "Интерфакс".В то же время глава МИД Канады Христя Фриланд призвала власти США одуматься.1 июня американский президент Дональд Трамп написал твит, что Канада плохо относится к американскому сельскохозяйственному бизнесу. Они должны открыть свои рынки, подчеркнул Трамп.Canada has treated our Agricultural business and Farmers very poorly for a very long period of time. Highly restrictive on Trade! They must open their markets and take down their trade barriers! They report a really high surplus on trade with us. Do Timber & Lumber in U.S.?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 июня 2018 г.