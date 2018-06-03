Американский президент Дональд Трамп все так же настроен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, но для этого должны появиться предпосылки. Об этом заявил телеканалу Fox News посол США в РФ Джон Хантсман.

Американский президент Дональд Трамп все так же настроен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, но для этого должны появиться предпосылки. Об этом заявил телеканалу Fox News посол США в РФ Джон Хантсман. По его словам, когда настанет пора такой встречи, о ней будет объявлено, передает ТАСС. Белый дом "сделает заявление в свое время", — отметил Хантсман.По сообщению The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного сотрудника администрации США, посол находится в Вашингтоне, чтобы помочь в организации встречи Путина и Трампа. Однако планирование этой встречи все еще на ранней стадии: России и США нужно согласовать дату и место."Организация официальной встречи между Путиным и Трампом — длительный проект посла Хантсмана, начатый много месяцев назад", — сказал источник.Ожидается, что на возможной встрече президентов России и США будут обсуждаться Сирия, Украина и контроль за нераспространением ядерного оружия. По словам источников, знакомых с ситуацией, целью саммита должно стать разрешение имеющихся разногласий."Диалог надо начинать с диалога. Сейчас главная проблема для нас — найти сторону, — отметил на днях президент фонда "Политика" Вячеслав Никонов. — Президент Трамп выполняет свои предвыборные обещания, кроме одного: наладить отношения с Россией. Это не только его недобрая воля. Дело в том, что в американской политической элите нет активных сторонников этого диалога. Более того, сам вести этот диалог в условиях расследования, которое осуществляется в отношении и самого Трампа, и членов его администрации, просто политически опасно. Поэтому мы являемся во многом заложниками американской внутриполитической ситуации".