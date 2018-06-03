Стало известно, что президент России Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ближайшее время планируют совместную встречу. Место и дата пока не определены, но подготовка саммита уже началась.

Стало известно, что президент России Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ближайшее время планируют совместную встречу. Место и дата пока не определены, но подготовка саммита уже началась.Так, в Пхеньяне Сергей Лавров встретился с Ким Чен Ыном, который Путину передал "теплый" привет, а россиян назвал "замечательными друзьями". Важный нюанс: визит Лаврова в Пхеньян и состоялся за несколько дней до встречи Ким Чен Ына с Дональдом Трампом, что планируется уже 12 июня в Сингапуре. При этом из Пхеньяна Лавров отправил Трампу важное предостережение: резких движений не делать, ничего искусственно не подгонять, поскольку процесс денуклеаризации — хрупкий."Считаем очень важным подходить к этим контактам предельно деликатно, не пытаться делать резких движений, искусственно подгонять процесс, требующий значительного времени и детальнейшего согласования всех компонентов пакета. Призываем все вовлеченные стороны в полной мере ощутить свою меру ответственности за то, чтобы не допустить срыва этого очень важного, но пока еще хрупкого процесса", — заявил Сергей Лавров.Для доходчивости он счел возможным американцам даже повторить уже общую российско-северокорейскую позицию. "Я еще раз хочу подчеркнуть наше общее с северокорейской стороной понимание необходимости предельно бережно относиться к тому, что сейчас происходит в плане налаживания контактов, нормализации отношений между двумя Кореями, между КНДР и США, избегать искушения требовать "все и сразу", — отметил глава российского МИД.Как на эти сигналы отреагировал Трамп? Болезненно, ведь свои резкие движения не сдерживает, процессы подгоняет, бережно ни к кому не относится, хрупкость не чувствует. Еще Лавров предостерегал Трампа от намерений решить проблемы с Северной Кореей "за один присест".И что Трамп? А догадайтесь сами. "Мне не понравилась российская встреча с Ким Чен Ыном. Какая цель у этой встречи? Если это позитивная встреча, то мне она нравится. И она может быть позитивной", — сказал Трамп.Расшифровали? Вот такой Трамп в канун встречи с тем, кого еще полгода назад иронично называл "человеком-ракетой", с Ким Чен Ыном. Но сколь Трампу- внутренне интересна эта встреча с Ким Чен Ыном и переговоры с ним? Интересует ли его то, что он может услышать от северокорейского лидера, или важно лишь то, что Трамп сам хочет ему сказать?Трамп принял в Белом доме специального посланника от Северной Кореи, зампредседателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоля. Тот передал Трампу от Ким Чен Ына письмо. Побеседовали. Потом Трамп вышел к журналистам. Сказал, что письмо очень интересное, но пока конверт не открывал."Это была встреча, в ходе которой мне передали письмо Ким Чен Ына. И оно было очень хорошим. Я намеренно пока не открывал письмо", — рассказал Трамп.