Войска Турции продвинулись вглубь территории Ирака на 26-27 километров. На севере этой страны в районе Кандиль находится база запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Против нее, а также других подобных баз турецкие Вооруженных силы проводят воздушные и наземные операции.

Войска Турции продвинулись вглубь территории Ирака на 26-27 километров. На севере этой страны в районе Кандиль находится база запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Против нее, а также других подобных баз турецкие Вооруженных силы проводят воздушные и наземные операции.Как заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу, до Кандиля осталось немного. "Мы эту предательскую структуру не оставим", — приводит слова Сойлу РИА Новости.