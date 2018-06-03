Минувшей ночью на территории аэропорта Брюсселя был обнаружен снаряд времен Второй мировой войны. Находку изучили вызванные на место саперы. Они заявили, что снаряд не представляет угрозы для пассажиров и сотрудников аэропорта, а затем обезвредили его без детонации.

Минувшей ночью на территории аэропорта Брюсселя был обнаружен снаряд времен Второй мировой войны. Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию аэропорта, снаряд нашли в ходе строительных работ. Вокруг него снаряда сразу установили "100-метровый периметр безопасности".Находку изучили вызванные на место саперы. Они заявили, что снаряд не представляет угрозы для пассажиров и сотрудников аэропорта, а затем обезвредили его без детонации.