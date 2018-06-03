Детям подарили развивающие игрушки, раскраски, карандаши и, конечно же, сладости и пригласил их посетить Музей трудовой и боевой славы УВД по ВАО...

В День защиты детей, отмечаемый 1 июня, сотрудники полиции УВД по ВАО посетили подшефный Реабилитационный центр для детей инвалидов «Солнечный круг», расположенный на 16-й парковой улице. Поздравить ребят приехали начальник ОМПО УВД по ВАО майор внутренней службы Станислав Крузин и начальник ОССМИ УВД по ВАО майор внутренней службы Татьяна Дугина.Для воспитанников реабилитационного центра – для детей-сирот и детей, которые посещают центр стационарно, полицейские провели профилактическую беседу на тему безопасности детей и подростков в период летних каникул.Затем ребята показали небольшое представление посвящённое Дню защиты детей и поучаствовали в различных творческих конкурсах. Юные воспитанники смогли показать свои таланты в рисовании, танцах, продемонстрировать вокальное мастерство и дать ответы на непростые загадки.В конце культурной программы все дети получили подарки из рук начальника ОМПО УВД по ВАО Станислава Крузина и сотрудников реабилитационного центра. Детям подарили развивающие игрушки, раскраски, карандаши и, конечно же, сладости.Начальник ОМПО и директор реабилитационного центра обсудили дальнейшие совместные планы на летний и осенний период, а затем присоединились к чаепитию с ребятами. Станислав Крузин поблагодарил детей за прекрасное представление и пригласил их посетить Музей трудовой и боевой славы УВД по ВАО.В свою очередь дети поблагодарили полицейских за подарки и пригласили приезжать к ним в гости почаще.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73