Девочка, которая пропала в Кемеровской области 29 мая, найдена погибшей. Во время игры она залезла в старый холодильник, стоявший на улице, и не смогла открыть дверь.

Девочка, которая пропала в Кемеровской области 29 мая, найдена погибшей. Во время игры она залезла в старый холодильник, стоявший на улице, и не смогла открыть дверь.В поисках семилетнего ребенка, который ушел из дома гулять и не вернулся к вечеру, были задействованы около тысячи человек — сотрудники полиции, добровольцы, жители поселка.Были осмотрены шахты, лес, жилые и заброшенные дома, допрошены родственники девочки, одноклассники, учителя школы. В конце концов администрация Кемеровской области объявила вознаграждение в один миллион рублей тем, кто хотя бы сообщит информацию о местонахождении девочки.Ее тело обнаружили только 2 июня в старом холодильнике, который стоял на улице. Видимых признаков насильственной смерти на теле ребенка не найдено. По предварительной версии девочка, играя, залезла в холодильник, а затем не смогла открыть дверь. Однако следователи будут отрабатывать и другие возможные версии, сообщает ТАСС.