Украинский президент Петр Порошенко молился за мир на Украине в кафедральном соборе Альмудена в Мадриде (Испания) вместе с украинской общиной Испании. По его словам, общей молитвой творятся чудеса.

Украинский лидер Петр Порошенко помолился об автокефалии Украинской православной церкви. Вместе с украинской общиной Испании он молился за мир на Украине в кафедральном соборе Альмудена в Мадриде (Испания). По словам Порошенко, общей молитвой творятся чудеса.Президент напомнил, что во время визита в Стамбул после Пасхи обращался к патриарху Варфоломею. Он надеется на положительное решение Синода Вселенского патриархата о предоставлении томоса.Президент Украины убежден, что Украина заплатила за право иметь единую поместную церковь высокую цену, передает "Интерфакс".